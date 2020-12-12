Başkentte nostaljik kısıtlama

Ankara`nın tarihi mekanlarından olan 1. Meclis Binası`nda çekilen dönem dizisi oyuncuları, kısıtlama kapsamı dışında kaldıkları için boş caddeler onların oldu.

Boş caddelerde dönem kıyafetleri ile gezen oyuncular, başkentin ünlü meydanlarından olan Ulus Meydanı`nda adeta bir nostalji havası estirdi.