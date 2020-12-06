Başkan Soyer’den belediyenin kiracılarına kriz desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılım hızının artması ile salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı birçok yeni tedbir ve kısıtlama kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kısıtlamalar nedeniyle zor duruma düşen esnafa destek olmak amacıyla pandeminin ilk dönemindeki gibi belediyenin sahibi olduğu mülklerde faaliyet gösteren esnafın 3 ay boyunca kira bedelini erteleyebileceklerini duyurdu. Başkan Soyer, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye isteyen kiracılarımızın 2020 Aralık ile 2021 Ocak ve Şubat ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız” dedi.