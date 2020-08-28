BAŞKAN BAHAR’DAN GENÇLERE BİLİME YÖNELİN ÇAĞRISI

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayalini gerçekleştiren tüm gençleri tebrik eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sevgili gençler, hayatınızın en güzel, en anlamlı ve belki de unutulmaz dönemi başlıyor. Üniversiteli olarak geçireceğiniz yılların kıymetini bilin, çok çalışın ama kendinize vakit ayırmayı ve kaliteli zaman geçirmeyi asla ihmal etmeyin. Bu süre zarfında kendinize olabildiğince yatırım yapın, kendinizi olabildiğince geliştirin ki ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine sizin omuzlarınızda yükselsin” dedi.

“KENDİNİZDEN VAZGEÇMEYİN”

Hayallerini bu yıl gerçekleştiremeyen ve istedikleri üniversitelere yerleşemeyen gençlere ise önümüzdeki sene için şimdiden başarı dileğinde bulunan Başkan Bahar, “Eğitim üniversitede başlamadığı gibi üniversitede bitmiyor. Üniversite; hayat boyu süren eğitim maratonunun en güzel ve en keyifli duraklarından biridir sadece. ‘Eğitimimi şu üniversitede tamamladım’ şeklinde dillere pelesenk olmuş yanlış bir anlatım vardır. Sakın bu hataya düşmeyin, çünkü eğitim ana rahminde başlayıp mezarda sona erer. Hayat boyu öğrenmekten, sorgulamaktan, eleştirel düşünmekten ve soru sormaktan vazgeçmeyin. İnsanı insan yapan; merakı, öğrenmeye ve keşfetmeye olan yetenek ve azmidir. Soru sormaktan vazgeçerseniz kendinizden vazgeçmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİ BİLİME YÖNLENDİRMELİYİZ”

Daha güçlü bir Türkiye’nin bilim alanında elde edilecek başarılar ile mümkün olacağına dikkat çeken Bahar, gençlerin fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilimlere yönlendirilmesi gerektiğine ve bu bölümlere daha fazla kontenjan ayrılmasının önemine vurgu yaptı. Antalya’nın üniversite konusunda örnek bir şehir olduğunu, eğitimine Antalya’daki üniversitelerde devam edecek olan gençlerin ise şanslı olduğuna dikkat çeken Bahar, “Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi, elde ettikleri başarılar ile şehrimizin medarı iftiharı iki güzide eğitim yuvasıdır. Akdeniz Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hanımefendinin göreve gelmesi ile üniversite-sanayi işbirliği konusunda ki heyecanımız kat be kat artmıştır. Kendisine yaptığımız ziyaret esnasında ivedilikle akademisyen ve sanayicilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturma konusunda mutabık kaldık ve çalışmalarımıza başladık. Çok kısa bir süre içerisinde akademisyenlerimiz ile sanayicilerimiz bilimsel bir platformda ortaklaşa çalışmalar yürütmeye başlayacaklar. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek hocamızın bir duayen olarak, yapacağımız çalışmalara ve üniversite-sanayi işbirliğine büyük katkılar sağlayacağını özellikle belirterek güç birliğinin tam zamanı olduğunu vurguladık. Ümitliyiz ve yürekten inanıyoruz ki bu sefer üniversite-sanayi işbirliğini arzuladığımız noktaya getirip Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak gençlerimize omuz vereceğiz” diye konuştu