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Başaran Ulusoy yoğun bakıma alındı
TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy, korona virüsüne yakalandı. Ulusoy'un tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor
Güncel 13.11.2020, 09:25
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TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy'un Kovid -19 teşhisiyle İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Turizm sektöründen önce inşaat, taşıma, ulaşım, sigorta gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren 71 yaşındaki Ulusoy'un rahatsızlığı TÜRSAB’ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.
TÜRSAB’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı; “Eski yönetim kurulu başkanlarımızdan Sayın Başaran Ulusoy’un rahatsızlanarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ulusoy’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz”