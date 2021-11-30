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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi
Samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi. İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.
Güncel 30.11.2021, 12:20
Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.
Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.
Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından katledilmişti. Şahıs, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı