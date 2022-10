Bartın'da maden ocağında patlama!

Bartın'da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Maden ocağı patlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir” denildi.

Sağlık Bakanı Koca patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarının sayısı 28'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Patlamadan hemen sonra sağ çıkan, kurtarılan toplam 58 madencinin olduğunu, yer altında da kurtarılmaya çalışılan 15 madencinin olduğunu aktaran Bakan Soylu, şöyle dedi:

Bakan Soylu, şehit olan madencilerin isimlerini açıkladı

Bakan Süleyman Soylu, meydana gelen patlamada şehit olan maden işçilerinin isimlerini de açıkladı. Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik,Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Aşağıda arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Buradaki çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Sağlık Bakan Yardımcımız, Grup Başkanvekilimiz, MHP Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz hep birlikte burada çalışmalara nezaret ediyoruz. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bizim yaptığımız son değerlendirmeler 15 kişi. Hem bu patlamayla ilgili hem de aşağıda yapılan çalışmalarla ilgili Enerji Bakanımız bilgi verecek."

"Ekipler yangın ve karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar; Biraz daha sabırla beklemek durumdayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de patlamayla birlikte maden ocağında yüksek basınç ve sıcaklıkla birlikte bazı maden işçilerini olay yerinde kaybettiklerini anlatarak ocak içerisindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Fatih Dönmez, 15 madencinin haritada yerinin belli olduğunu ancak patlamayla birlikte yangının söz konusu olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Öncelikle hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bartın'a ve tüm yöreye baş sağlığı diliyorum. Olayı haber alır almaz İçişleri Bakanımızla İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında resmi bir heyetle birlikteydik. Haber alır almaz da derhal Cumhurbaşkanımızın izni ve talimatıyla olay yerine intikal ettik. İlk anda her vardiyada görevli olan tahlisiye ekipleri müdahaleye başlamışlar. Yaralı olarak kurtarılanlar hastaneye sevk edilmiş. Diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için gerekli çalışmalar süratle başlamıştır. Bölgeye yakın olan müesseselerimizden diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessese Müdürlüğü'ne gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir. Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerine kaybetmiş olduk.

Bakanımız da ifade etti şu anda 15 arkadaşımız işletmede maden ocağında aramalar halen devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var. Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız.

Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. yakınlarına Allah sabırlar versin. Yakınlarına sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz."