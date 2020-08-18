Baro yasasının ardından İstanbul'da ikinci baro kuruluyor

'Çoklu Baro' yasasının yürürlüğe girmesinin ardından avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imza birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. İkinci baro için ilk girişim İstanbul'dan geldi. Hukukun Üstünlüğü Platformu'nda yer alan 9 avukat oluşumunun kuracağı ikinci baro için Uranüs İstanbul Topkapı Otel Pera Salonu'nda açıklama yapıldı.

Kurulcular kurulu üyelerinin, yaptığı ortak açıklamada yeni yasal düzenlemeyle ilgili "İstanbul Barosu'nda yıllardır gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro özgürleştirilmiştir" denildi.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'nın katıldığı toplantıda "Yargılamanın adil olmadığı bir yerde hukuk devletinden söz edilemez. Bu gerçekler ışığında, yargılama, savunma ve adaletin doğru tecellisi için en büyük görev barolara düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Görüşmeler 2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı gösteriyor"

Kurucular kurulundan Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Yeni baroya katılım için başvuru sayısı 2 bine ulaştığı anda TBB'den bize Genel Kurul için yetki vermesini isteyeceğiz. Yetki verilmesinden sonra 1 ay içerisinde onu biz Genel Kurul'a götüreceğiz. Orada baronun organları yani başkan, yönetim ve disiplin kurulunun oluşması durumunda, baro kurulmuş olacak. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmeler 2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı gösteriyor."

Toplam imza sayısının 2 bini bulması gerekiyor

Yeni baro ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Hukukun Üstünlüğü Platformu'nu oluşturan Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Hukukçular Derneği ile Uluslararası Hukukçular Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve diğer avukatların yeni bir baro kurma kararı aldıkları kaydedildi.

İstanbul’da kurulacak ikinci baro için Türkiye Barolar Birliği’nin UHAP sistemindeki yeni baro katılım talebi dilekçesinin doldurulması ve toplam dilekçe sayısının 2 bini bulması gerekiyor.