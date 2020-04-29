Barış, sevgi ve hoşgörü, bu toprakların harcıdır..

Gerginlik yaratan, kavgadan dem vuran, hedef gösteren ve ikilik oluşturmak isteyen asla ve asla "bizden değildir" Milletimiz, tarihin hiçbir döneminde soykırım yapmamıştır, buna inanmayanlar kendi kimliğiyle sorunlu olanlar, milleti ile hemhal olamamış ve asla olamayacak olanlardır..Hep batı ve modernizm derken geldigimiz yer olan doğu ve asyayı kabullenmek istemeyenlerdir..Oysa "Işık doğudan yükselir.."

Ortak bir ruh oluşunca altında hemen bir çopanoğlu arayanlardır..Bir kere milli olun, bir kere de yerli olun denildiğinde; " bu korku hiçbitmez nedense" ülkemiz batıya sırtını dönecek, kabuğuna çekilecek ve hatta özgürlüğümüzü herseyimizi yitireceğiz duygusuna kapılanlardır...

Bu Asil millete inanmayanlar "Tam uyandık, uyanıyoruz, ayağa kalkıyor diriliyoruz denildiğinde "eylem ve söylemleri ile" nedense bu ülkenin yıllardır mücadele ettiği terör gerçeğini unutarak, oradan beslenen ve dolaylı olarak onu destekleyen çevrelere "şirin görünme" derdi olanlardır..Hemen kaçış yönü orasıdır çünkü en basiti de budur..

Biz de en kolay devlet suçlanır..Ortak değerimiz olan "Atatürk ve Cumhuriyet" hep kullanılır ama özümsenmez, çerçeveleri kaldırılır ama sorgulanmaz, büstü kaldırılır ve görmezden gelinir...Oysa, ne kadar ihtiyacımız var "Atatürk ve Cumhuriyetin" birleştiriciliğine ve özüne...

Bugün Ortadoğuda görüyoruz Millet kavramında ayrışınca nelerin devreye girdiğini..Ulus millette uzlaşamayınca etnisitede, dinde ve mezhepte nasıl yozlaşmaya ve erozyona uğradığımızı.."Türk'üm diyemeyenler, Türk ibaresinden korkanlar ve imtina edenler "Arap,zenci,amerikan,kızılderili,slav" milliyetine tabi olabilirler...