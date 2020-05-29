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Banu Özdemir tahliye edildi

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan tutuklanmıştı.

Banu Özdemir tahliye edildi

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan tutuklanmıştı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:02
2007 Okunma
Banu Özdemir tahliye edildi

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutuklamanın kaldırılması yönündeki talebin reddine karar vermişti.

Özdemir hakkında “halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi.

Tahliye edilen Özdemir’in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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