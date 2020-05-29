Banu Özdemir tahliye edildi

TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutuklamanın kaldırılması yönündeki talebin reddine karar vermişti.
Özdemir hakkında “halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi.
Tahliye edilen Özdemir’in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.