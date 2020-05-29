Banu Özdemir tahliye edildi

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan tutuklanmıştı.