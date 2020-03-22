Bankaların çalışma saatleri değişiyor

Koronavirüsün yayılmaması için alınan önlemler kapsamında neredeyse tüm işyerleri çalışma düzenini değiştirdi. Pek çok zincir mağaza şubelerini kapatıp internetten hizmet etmeye başladı. Restoranlar masa ve sandalyeleri kaldırarak paket servisine başladı. Kuaför, berber, güzellik salonu ve kafe, kahvehane, sinema gibi yakın temasın yoğun olduğu işyerleri ise tamamen kapatıldı.

Ancak hayat devam ediyor ve bankalar da ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. Bu sebeple şimdiye kadar tam zamanlı hizmete devam etse de artan vaka sayısı sebebiyle bankalar da çalışma sürelerini yeniden düzenledi.

ÖĞLEDEN SONRA AÇILACAK

Bankalar bugüne kadar tam zamanlı çalışsa da koronavirüs önlemleri kapsamında bazı tedbirleri titizlikle uyguluyordu. Bunların başında şubelerin her gün düzenli olarak yoğun bir dezenfekte işleminden geçmesi geliyordu. Bunun yanı sıra şubelere alınan insan sayısını sınırlı tutarak da kapalı alanda yakın temaslardan kaçınılmasını sağlayan banka görevlileri bankada işi olan insanları dışarıda bekletip içeriye birer birer alarak hastalığın yayılmasını önlemeye çalıştı.

Ancak şimdi bu önlemlerle yetinmeyen bazı bankalar çalışma saatlerinde de kısıtlamaya giderek önlemleri artırıyor.

HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ?

İşbankası ve Akbank koronavirüsü salgın riskine karşılık şubelerin gişe çalışma saatlerini 12,00 ila akşam 17,00 arası olarak belirledi.Yani 23 mart pazartesi günü İşbank'ta ve Akbank'ta işlemler öğleden sonra yani 12,00 dan sonra gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geldikçe bunları ziyaretçilerimize ulaştırmaya çalışacağız.

DİĞER BANKALARDAN HENÜZ BİR SES YOK

TBB yani Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğinde açıklamasına sadece işbank ve Akbank'dan olumlu yanıt geldi. Ancak diğer özel bankalar ve devlet bankaları herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yine de birçok bankanın özellikle de devlet bankalarının bu karara uyağacağı yönünde gelen bilgiler var.

Ölümcül covid19 virüsü nedeni ile muhtemelen bir çok banka çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidecek ya da çalışma saatlerini esnetecek.

ÖNCEDEN NASILDI?

Devlet bankaları genelde sabah 08,30 gibi açılıyorlar ve işlemlerine başlıyorlardı. Akşam ise 17,30 a kadar çalışıyorlardı.Özel bankaların birçoğuda yine sabah 08,30 ya da 09,00 da açılıp akşam yine 17,30 ya da 18 gibi kapanıyorlardı.Ancak tüm dünya da ürkütücü duruma gelen Corona virüs salgını nedeni ile çalışma saatlerinin tamamen değiştirebileceğine kesin gözüyle bakılıyor.



TBB'NİN AÇIKLAMASI

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bankalar Birliği'nin açıklaması şu şekilde: