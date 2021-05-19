Bandırma Vapuru’nda tarihe sanal yolculuk

Sabancı Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştırarak Milli Mücadele'nin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru'nu sanal müze haline getirdi. Sabancı Vakfı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitelerinde ziyarete açıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “Sabancı Vakfı olarak 2005 yılında müze haline getirilen bu tarihi simgeyi başta gençler olmak üzere herkesin evine getirme hayali ile yola çıktık. Bandırma Vapuru Sanal Müzesi'ni Samsun'a çıkışın 102. yılında Türkiye'ye armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi olmak üzere iki alandan oluşuyor. Müzede, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

Müzede, Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı anı böyle canlandırılıyor.

Bandırma Vapuru Müzesi, www.sabancivakfi.org ve www.samsun.bel.tr adreslerinden ziyaret edilebiliyor.

35.000 metre kare alana kurulmuş olan Millî Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi bünyesinde ise Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1.200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.