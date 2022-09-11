Balıkesir'de arıcılara 3 bin kovan dağıtıldı

“BALIMIZI BİR MARKA DEĞERİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ.”

Balıkesir’de son 3 senede; bin 100 kişiye 6 bin 612 polen tuzaklığı, ergonomik kovan altlığı, 718 kişiye sertifikalı kurs, 11 bin 560 kişiye propolis ızgarası, bin 215 kişiye 6 bin 75 teneke arı yemi, 20 bin 245 adet ana arı desteği ve 2 bin 335 kovan dağıtımı yapıldığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, bu sene de 3 bin adet kovan dağıtımı yapılacağını söyleyerek, desteklerinin her zaman devam edeceğini ve Balıkesir şehrinin balını bir marka değeri haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, “ Doğru balı ve doğru arı ürünlerini üretmek, biz arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereğidir. Arıcılara doğru alanlarda, doğru girdilerin temin edilmesi yolunda Büyükşehir Belediyemizin birliğimize yaptığı Ana Arı Üretim Tesisi çok önemli bir adımdır. Küresel iklim değişikliğinde bize en gerekli olan bu bölgenin koşullarına adapte olmuş arıdır. Biz arılarımızın bulunduğu alanlarda korunup ıslah edilmesi taraftarıyız.” sözlerine yer verdi.

“AMACIMIZ, ARICILARIN MALİYETLERİNİ AZALTARAK ÜRETİME TEŞVİK ETMEK.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise konuşmalarında, “Şu anda kooperatifimize ve arıcılarımıza 3 bin adet kovan teslim ettik. Burada, sürdürülebilir arıcılık ilkesi ile üretimde tüm kalitesini ortaya koyan Apimaye firmamıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu alanda sürdürülebilir olan yapılar ayakta kalır. Buradaki amacımız maliyetleri azaltarak, üretime teşvik etmektir. Balıkesir’in bu işten çok verim alacağını düşünüyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da konuşmasında Burhaniye Kırtık Köyü’nde daha önce kadın çiftçiler için organik arı yetiştiriciliği ile ilgili projeler yaptıklarını ve Kınık Köyü’nü tamamen organik arı ürünleri yetiştiriciliğine geçireceklerini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından arıcılara kovanları teslim edildi. Törene, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve arı üreticileri katılım sağladı.