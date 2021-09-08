Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, evinde yaşamını yitirdi.

Uğur'un naaşı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Uğur, belediye başkanlarının görevden alınma sürecinde 30 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İstifasından sonra yaptığı açıklamada istifaya tehdit ile zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını belirtti. Uğur, DEVA Partisi Kurucusu'ydu.

Ahmet Edip Uğur'un yaşamını yitirdiği, resmi hesap olarak kullandığı Twitter profilden duyuruldu.

Ahmet Edip Uğur kimdir?

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanılığı ile 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Uğur, evli ve 3 çocuk babasıydı.

2008 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştu.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AKP Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmişti. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde AKP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve istifa etmişti. İstifasından sonra yaptığı açıklamada "istifaya tehdit ile zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine" kadar ulaştığını belirtti. Uğur, DEVA Partisi Kurucusu'ydu.