BALIKÇI KENAN: BU SEZON DENİZLERDE VERİM ÇOK GÜZEL

Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçılar yeni sezondan umutlu. Balıkçıların duayeni olarak bilinen Balıkçı Kenan 1 ay önce palamutu terazi tartmıyordu. Şimdi 230 gram açıklamasını yaptı. Balıkçı Kenan: ‘1 ay önce 10 gram olan palamut bugün tarttığımızda 230 gram 5 gün sonra 300 grama çıkacak. Ayın birinden sonra 500 grama ulaşacak. Daha sonra palamut balığının büyümesi yavaşlayacak. Yavaş yavaş büyüyecektir. Bu durumun çok güzel örneği var: Civciv yumurtadan çıkıyor 50 gram, 1,5 ayda 700 grama ulaşıyor. Tavuk olmaya başlayınca yavaş büyüyor. Balıkçı öncelikle palamutta kısa zamanda yarım kiloya ulaşıyor. Sonrada büyümesi yavaşlıyor’ dedi.

PALAMUTU BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN TUTMANIZ GEREKİYOR

Palamut balığının göç balığı olduğunu ifade eden usta balıkçı: ‘Palamut Karadeniz’de doğar. Okyanusa doğru gider. Bu sene öncelikle palamut göreceğiz. 2 ay burdadır, 2 ay sonra okyanustadır. Balık yavruları annesinden doğmuştur. Balığı tutarsanız büyüdüğü zaman tutarsınız, yoksa o balık göç eder. 2 ay önce kimse bu palamutu göremezdi. Derin sulardaydı. Şimdi büyüdü kıyı sularına geldi. Bu balık 2 ay sonra yol almaya başlar. Eğer tutarsanız şampiyonunuz tutmazsanız elinizde hiç bir şey kalmaz’ diye konuştu.

BALIKÇILAR 6 AYDIR BU GÜNÜ BEKLİYOR

Balıkçı camiasının 4,5 aydır yasaklara uyduğunu belirten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan: ‘4,5 ay av yasağı vardı. Ondan öncede 1,5 ayda müsilajla ilgili kapama oldu. Balıkçı camiası 6 aydır boş oturuyor ve bugünü bekledi. Yasakla ilgili uzmanlarımızın senelerce araştırması sonucunda 15 Nisan’dan itibaren başlayarak 1 Eylül’e kadar balıkların yumurta dönemi olduğu için yavru balıklar yakalanmasın diye avlanma yasağı konmuştur. Bu yasaklar kendiliğinden konulan yasaklar değil. Araştırmalar sonucu bu sonuca ulaşılmıştır. Bugün bunun örneğini de palamut balığında görüyoruz’ şeklinde konuştu.

BİR PALAMUT BİR MİLYON YUMURTA YAPIYOR

Balıkların milyonlarca yumurta yaptığını açıklayan ünlü balıkçı Kenan Balcı: ‘Hamsi yüzbin adet yumurta yapar. Bu yumurtanın bir bölümünü yavru balıklar yer. Bir lüfer bir milyon adet yumurta yapar. Bir palamut bir milyon adet yumurta yapar. Bir bölümü denizdeki balıktaki besler bir bölümüde karadaki insanları besler. O kadar belirgin ki 2 ay önce denizde palamut bulamazdık. Bir ay önce 10 gramdı bir ay sonra 230 grama ulaştı. Büyük balık küçük balığı yiyerek beslenir. Denizlerin kanunu kuralı budur. Bu sezondan umutluyuz. Vatandaşlarımız inşallah bol bol balık yiyecek’ şeklinde konuştu