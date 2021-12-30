Balıkçı Kenan: 2021 balık yılı oldu, bol ve bereketli bir yıl geçirdik

Balık ve deniz hakkında bilgi veren usta balıkçı denizlerimizi temiz tutmamız gerektiğini vurguladı.

DENİZLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM

Balıkçı Kenan: ‘Denizlerimiz tükenmeden madenlerimiz. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizi evimizin salonu gibi temiz tutmamız gerekiyor. Çünkü denizlerimiz bize içinde katkı maddesi olmayan sağlık kaynağı balığı sunuyor. Yeni yıla hep beraber merhaba dedik. İnşallah 2022 yılında da daha güzel günlerde oluruz. 2021 son günleri çok olumsuz geçti. Şimdi ortamımız düzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. İnşallah 2022 bu güzelliklerle devam eder. Halkımız mutlu, Türkiye mutlu’ dedi.

MÜZEYİ GEZDİLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER

Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu üyeleri mumya balıkların bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi. Mumya köpek balıklarını, kılıçbalıklarını, vatozları gören kadın üyeler bol bol fotoğraf çekti. Böyle bir müzeyi ülkemize kazandırdığı için müze kurucusuna teşekkür eden kadınlar: ‘Bir çoğumuz bu balıkları televizyondan seyrediyoruz. Şimdi burada görünce ne kadar ürkütücü olduğuna bir kez daha şahit olduk. Herkesi bu müzeye davet ediyoruz. Burada bulunan balıkları başka yerde göremessiniz’ ifadelerini kullandı

KADINLARA ‘DÜRÜM BALIK’ İKRAM EDİLDİ

İstanbul’da balığı sevdiren adam olarak bilinen ünlü balıkçı, Balıkçı Kenan yine bir ilke imza attı. Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı ve üyelerine dürüm balık ikram etti. Yeni yılı dürüm balıkla karşılayan dernek üyeleri yeni lezzetten dolayı Balıkçı Kenan’a teşekkür etti

BALIKÇI KENAN GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Recep Osman Erdoğan ise Balıkçı Kenan’ın deniz ve balık hakkında gelecek nesilleri bilgilendirdiğini belirtti. Erdoğan: ‘Bütün İstanbul’u, bütün gönülleri fethetti. Balığı tanıttı. Güzel şeylere imza attı. Balıkçı Kenan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’ dedi.

BALIKÇI KENAN 2021 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Balıkçıların Vira Bismillah diyerek sezonu açmasının ardından bu sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirten usta balıkçı Balıkçı Kenan 2021 yılını değerlendirdi. Palamut ile başlayan balık akını, hamsi, istavrit, mezgit, sardalya, ile devam etti. Balıklar bu sene bol çıktı. Hamsi fiyatı 10 liraya kadar düştü. Yılın son gününde balık bolluğunu hamsi ve istavritin takip ettiğinin altını çizen Balıkçı Kenan: ‘Alınan önlemler netice verdi. Yıllardır denizlerdeyiz. Bir yıl hamsi oluyorsa, palamut olmuyordu. İstavrit oluyorsa, hamsi olmuyordu. Ama 2021 yılı sezonun açılmasıyla birlikte her balık mevsiminde bol bol çıktı’ ifadesini kullandı

VATANDAŞLAR BALIĞA DOYDU

Palamut ile başlayan bol ve bereketli sezonun şu anda istavrit ile sürdüğünü belirten Balıkçı Kenan: ‘On yıldır çıkmayan kofana balığı çıktı. Hamsi balığının fiyatı 10 liraya kadar düştü. Bu sene vatandaşlarımıza her balığı bol olduğu için ucuz sunma fırsatı bulduk. Yıllardır kofana yoktu. Bu sene bol bol kofana çıktı. Balıkçılar olarak bu yılı mutlu geçirdik. Sezon güzel geçiyor. İnşallah 2022 yılı da bu şekilde bol ve bereketli geçer’ diye konuştu.