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Balık tezgahlarında çeşit var ama bolluk yok!

Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı, tezgahlarda balık bolluğu henüz görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor.

Güncel 07.09.2021, 09:07
Balık tezgahlarında çeşit var ama bolluk yok!

1 Eylül itibariyle balıkta avlanma sezonu başladı. Balıkçılar avlanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Tezgahlarda bolluk görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor. Balıkçılar bolluğun da önümüzdeki günlerde olmasını bekliyor.
“Hamsi, palamut var ama henüz bolluk yok”


Henüz sezonun yeni başladığını söyleyen Balıkçı Muhammer Argus, ‘’İlk günlerde istediğimiz randımanı alamadık. Havaların sıcak olması nedeniyle balıklar dipte. Havaların soğumasıyla balıklar yüzeye yaklaşacak ve tezgahlara bolluk olarak yansıyacak. Tezgahlarda çeşitler çok. En çok tercih edilen balıklardan hamsi, palamut var ama henüz bolluk yok. Önümüzdeki hafta itibariyle balıklarda bolluk bekliyoruz. Bollukla beraber fiyatlar da düşecektir’’ dedi.
“Palamutun tanesi 40 lira”


Erkan Sarıyaprak isimli balıkçı ise ‘’Hamsiye özlem var vatandaşlar en çok hamsi soruyor. Havalar sıcak balıklar dipte, havalar soğuyunca balık bollaşacak. Önümüzdeki 15 gün içinde daha çok bolluk yaşanacak. Şuan palamutun tanesi 40 lira, hamsi 35 lira civarında’’ diye konuştu.

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