Geçen yıl 25 Mayıs’ta İstanbul Bakırköy’de bulunan lüks bir rezidansa A.J. adlı bir kişi tarafından zorla götürülen E.K ve D.A. burada alıkonulmuş, 2 kişinin mal varlıkları yağmalanmıştı.

Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

8 şüpheli daha

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik yapılan çalışmalarda olaya karışan Kazakistan ve Çeçen uyruklu 8 şüpheliyi daha tespit etti.

İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu suç örgütü üyeleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 Nisan’da detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy’deki rezidansta işkence yapan çetenin 8 üyesi daha yakalandı ViDEO

Tavan arasında, çamaşır makinesinde ve kutuda silahlar

Zanlıların ikametlerinde ve lüks rezidansta arama yapıldı.

Bu aramalarda rezidansın tavan arasında, çamaşır makinesinde ve makyaj kutusunda 7 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 77 fişek, 1 sahte pasaport, 1 kelepçe, 2 telsiz ve 1 takip cihazı ele geçirildi.

8 gün öce yakalanan ve emniyete götürülen zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

4’ü tutuklandı

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında “Adli Kontrol Hükümleri” uygulandı.

İHA’nın haberine göre diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak hapse mahkum edildi.