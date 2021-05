Bakımlı Babalara En Konforlu Hediye Goldmaster Janti ve Matrix

İster kirli sakal, ister sıfır tıraş... Babanızın ruh halinize uygun tıraşı evde kolayca tamamlamasını sağlayan Goldmaster Janti ve Matrix Bakım Setleri, Babalar Günü için geri sayımın başladığı şu günlerde en ideal hediye seçeneklerinden.

Kesintisiz Tıraş Keyfi

Goldmaster Janti 9 in 1

Dört tıraş bıçağı başlığı, dört saç tıraşı tarağı, bir sakal tarağı ile 9 farklı kullanım olanağını bir arada sunan Goldmaster Janti ile babanız tüm bakımlarını kolayca yapabilir. Li-ION pili ve şarj kablosu takılıyken çalışabilme özelliği sayesinde kesintisiz tıraş keyfi sunan Janti 9 in 1, fonksiyonelliği seven babalar için ideal.

Babanızın saçını ya da sakalını ister tamamen kesmesine isterse de kısaltarak şekillendirmesine imkan sunan Goldmaster Janti 9 in 1, Micro-USB girişi ile telefon şarj cihazları ve powerbank’lerle de kolayca şarj edilebiliyor. Cildi tahriş etmeyen özel yapısı ve paslanmaz çelik bıçakları ile hem hijyenik hem de konforlu bir kullanım sunan ürün, tek şarjla 120 dakika kablosuz kullanılabiliyor.

Ultra Güçlü

Matrix Şarjlı Erkek Bakım Saç ve Sakal Tıraş Seti 12 in 1

Goldmaster’ın kişisel bakımda efsaneler yaratan bir diğer ürünü, Matrix Şarjlı Erkek Bakım Saç ve Sakal Tıraş Seti 12 in 1, babanıza her türlü ihtiyacına göre tıraş imkanı sunuyor. Türk erkeklerinin sert sakal tipi için özel geliştirilen ultra güçlü motor teknolojisiyle güçlü kullanım sağlayan ürün, farklı mekan ve durumlara göre çeşitli sakal modelleri yaratmaya imkan tanıyor; kirli sakaldan sıfır tıraşa özgür seçenekler sunuyor. Islak ve kuru kullanıma uygun yapısı, kendi kendini bileyen daimi ultra keskin “çift taraflı paslanmaz keskin bıçakları”, kablolu-kablosuz kullanımı ve 90 dakikada şarj kolaylığı ile Matrix Erkek Bakım Seti 12 in 1, gereken her detayı sunuyor.