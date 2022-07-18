Bakanlık'tan asbestli gemi açıklaması: 'Riskli bir durum yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Brezilya gemisinin 600 ton asbestle İzmir Aliağa açıklarında sökülecek olmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakanlık, gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

NTV'de yer alan habere göre, kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer; gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti.