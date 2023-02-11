Bakanlık'tan depremzede ve kimsesiz çocuklar için açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede çocukları evlat edinme taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Koruyucu aile olmak için ikamet şartının bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan depremden etkilenen çocuklarımıza koruyucu aile olmak veya çocuklarımızı evlat edinmek için gelen yoğun talep nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir.