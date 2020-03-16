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Bakanlık koronavirüs önlemlerini genişletti

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Aralarında tiyatro, sinema, kahvehane ve düğün salonlarının da olduğu merkezlerin faaliyetleri bir süreliğine durduruldu.

Bakanlık koronavirüs önlemlerini genişletti

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Aralarında tiyatro, sinema, kahvehane ve düğün salonlarının da olduğu merkezlerin faaliyetleri bir süreliğine durduruldu.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:13
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Bakanlık koronavirüs önlemlerini genişletti

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları,  her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. 

Ayrıca, STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu 'taziye evleri'nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı, dün yayınladığı genelgeyle de pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulacağını duyurmuştu. 

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:28
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