Bakanlık ifşa etti: Karali'nin Carrefour Filiz Çayı hileli çıktı
Gıda denetimlerinde hileli ürünlere göz açtırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı yeni liste yayınladı. 91 firmaya ait 113 ürünü ifşa eden bakanlığın listesinde Karali markasına ait Carrefour Filiz Çayı ürününde hile tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı gerçekleştirdiği denetimler ile hileli ürünler ithal eden ve üreten firmalara göz açtırmıyor. Vatandaşların sağlığı dikkate alınarak yapılan denetimler sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini internet sitesi üzerinden paylaştı. Parti, seri no, firma ve marka adlarına yer veren bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde 91 firmaya ait 113 ürün ifşa edildi.
Gıda boyası tespit edildi
Sirketdedikodulari.com sitesinden Burcu Çetin'in haberine göre, Bakanlığın listesinde alkollü içeceklerden bal ürünlerine, çay ve baharattan et gurubu ürünlerine kadar birçok ürün bilgisi yer aldı. Söz konusu listede yer alan bir diğer firma Karali firmasına ait çay ürünü oldu. Bakanlık listesinde yer alan Karali’nin 253 parti numaralı Carrefour Filiz Çayı 500 gr ürününde gıda boyası tespit edildi.
"Göz açtırmayacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların sağlığı için taklit ve tağşiş ürünlerin üretimini ve ithalatını yapan hiçbir firmaya göz açtırmayacaklarını söyledi. Pakdemirli, vatandaşları uygunsuzluk gördükleri takdirde Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile kendilerine ulaşması konusunda ricada bulundu.
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