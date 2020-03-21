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Bakanlık duyurdu: Kuaför, berber ve güzellik merkezleri hizmet vermeyecek

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerini bugün 18:00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

Bakanlık duyurdu: Kuaför, berber ve güzellik merkezleri hizmet vermeyecek

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerini bugün 18:00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:28
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Bakanlık duyurdu: Kuaför, berber ve güzellik merkezleri hizmet vermeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.



Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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