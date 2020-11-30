Bakanlar Kurulu toplanıyor! Yeni önlemler gelecek mi?

Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda artan koronavirüse karşı alınması planlanan yeni tedbirler görüşülecek. Peki Kabine kurulu toplantısı saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakaları olacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin şöyle olması tahmin ediliyor:

* Cumadan pazartesiye kadar sokağa çıkma kısıtlaması,

* Salgının kontrol altına alınamadığı şehirlerde kısıtlamanın hafta içi de uygulanması,

* Salgının arttığı şehirler için şehirler arası seyahat kısıtlaması,

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günde 3 saat sokağa çıkma planı,

* Kalabalık olmaması için bazı mekanların kapatılması...