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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'da gündem oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi talebine "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" sözleriyle yanıt verdi. Bakan Selçuk, bu çıkışından sonra Twitter'da gündem oldu.

Güncel 02.04.2021, 12:43
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'da gündem oldu

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması talebinde bulundu.

"EVDE HASTALANANLAR DA VAR"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, bu isteğe, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

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