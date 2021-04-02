Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'da gündem oldu

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması talebinde bulundu.

"EVDE HASTALANANLAR DA VAR"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, bu isteğe, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.