Bakan “zam değil güncelleme” dedi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin hangi kriterlere göre hesaplanıp zam yapıldığını soran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ilginç bir cevap verdi.

Bakan, “Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir” dedi.Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçları tek tek saydı: Kasadan 3,3 milyar çıktı

CHP'li Başarır ise, Bakan'ın vermiş olduğu yanıta ilişkin yaptığı açıklamada “Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık yanıtta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk Lirası olarak uygulandığını belirtmiş” dedi.

KATAR'A İNDİRİM VAR

Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Katarlıların sahibi olduğu BEIN Sports'a dolar kurunu sabitlediler. Konu kendi vatandaşlarına gelince, araç geçiş ücretlerinde firmalardan hiçbir indirim talep etmeyip, sokağa çıkma yasaklarında dahi araç geçiş garantisi kapsamında parayı işletmeci firmalara ödüyorlar” dedi.

Veli Toprak/Sözcü