Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya cevap

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü 'Önlemler ve Gebelik' başlıklı yazısının bir bölümünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı olmasına değindi.

"Doğrusu şaşırdım çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler" diyen Altaylı, "Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum" ifadelerini kullandı.

BU ÇOK BİLMİŞE CEVAP VERECEĞİM'

Varank da T24 sitesinin konuya dair haberini alıntılayıp "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum" yanıtı verdi.