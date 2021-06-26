banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı

Bakan Varank: 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.

Güncel 26.06.2021, 21:03
Bakan Varank: 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, özel bir internet sitesinde yer alan “Protokol onaylandı: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek” haberine ilişkin yaptığı açıklamada, “Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, “Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.

banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493