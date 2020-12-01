Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: 'Ocak ayı içinde başlıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen “Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı” programına katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisinde, yazılım teknolojisinde ve dijital altyapılarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Trafik, terör gibi birçok kronik sorunları çözdüklerini anlatan Soylu, yıllık katılımın 5 binli rakamlarda olduğu PKK terör örgütünün sınırlarımızın içerisindeki toplam sayısının 320 olduğu bilgisini paylaştı. Soylu, trafik kazalarında 2015'de yıllık 7 bin 530 can kaybı yaşandığını dile getirerek, yaptıkları çalışmalarla bugün bu sayının 4 bin 930'un altına indiğini kaydetti.

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Soylu, “Mesela bir devletin vatandaşına sunduğu en temel hizmet olan kimlik kartlarında, yeni nesil çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirmeyi başardık. Bunun yanı sıra 2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü Bir Yerde Projesi'ni başlattık. Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik” diye konuştu.

“Pilotunu noterlerde Ocak ayı içinde başlıyoruz”

Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklediklerini dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aştı. Tabi bu dönüşümün zeminini oluşturan proje MERNİS Projesi'dir. Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS Projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-Devlet projelerinden birisidir ve bugün bin 84 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. Bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı vermektedir. İnşallah onun da pilotuna noterlerde Ocak ayı içinde başlıyoruz. Bu da yeni bir adım. Yani notere gideceksiniz isminizi, soyadınızı söyleyeceksiniz. Noterdeki görevli ‘parmağınızı şu cihaza basar mısınız' diyecek ve parmağı bastıktan sonra kimlik bilgileriniz hemen karşısına çıkacak. Böylece sizin o kişi olduğunuz, nüfus cüzdanınızda aynı kişi olduğunuzu bir vesileyle güvenilir olarak anlayan görevli, hizmetini vatandaşına büyük bir rahatlık ve güven içinde verecek ve Türkiye bu sayede özellikle karşı karşıya kaldığı birçok mağduriyetin oluştuğu dolandırıcılık, sahtecilik gibi birçok meseleden kurtulacak. Buna kamu kurumları da dahil olmak üzere bütün her yerde bu cihaz belki de devletin yeni bir adım atmasını sağlayacak. Bundan da hazinemiz, kamu ciddi bir gelir de elde edecek.”

“2020 yılı içinde bu sistemden 22 milyar sorgu yapılmıştır”

Hayata geçirdikleri önemli projelerden birinin de Kimlik Paylaşım Sistemi olduğunu aktaran Soylu, “Bu sistem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 7/24 esasıyla, online olarak ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet verebilmesini sağlamaktadır. Aslında hepimizin, farklı kamu kurumlarından aldığımız hizmetler sırasında istifade ettiğimiz, günlük hayatımızı kolaylaştıran bir altyapı projesidir. Halen 718'i ücretli olmak üzere toplam 2 bin 5 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. Sadece 2020 yılı içinde bu sistemden 22 milyar sorgu yapılmıştır. Bunun haricinde, yine günlük hayatımıza farklı noktalardan katkıda bulunan bir büyük projemiz de Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'dir. Bu sistemi afet olaylarında, asayiş olaylarında, şüpheli aramalarında ve daha pek çok konuda etkili şekilde kullanabiliyoruz. Halen 60 il ve bin 216 yetkili idare ve toplam 13 milyon 922 bin 531 yapı, bu sisteme entegre edilmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

Soylu, “Bugün lansmanını yaptığımız Dijital Arşiv Projesi de örneklerini vermeye çalıştığım bu dijital dönüşüm sürecinin önemli bir merhalesini oluşturmaktadır. Dijital Arşiv Projesi ile Nüfus İdaresi Sistemi'nin temeli olan 110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon dayanak belgesi restore edilip taranarak dijital arşiv oluşturulmuştur. Bununla birlikte il ve ilçe nüfus müdürlüklerindeki yeni üretilen belgelerin dijital ortama aktarılması da başlanmıştır. Toplam 767 bin sayfa restore edilmiş belge, 365 milyon sayfanın da dijital ortama aktarılması en önemli rakamlardan birisidir. İstenilen nüfus arşiv belgeleri daha hızlı ve sağlam şekilde temin edilmiş olacak. Ayrıca belgelerin arşivden çıkarılması, posta masrafları, taşınması ve bunun gibi birçok maliyetlerden de tasarruf edilmiş olacak. Yani günlün hayatımızdaki pek çok iş ve işleme yansıması olan önemli bir projeyi, inşallah bugün hizmete almış oluyoruz” ifadelerini kullandı.