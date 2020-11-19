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Bakan Soylu: 'Terör örgütünden ayrılanların sayısı 842'ye yükseldi'

Bakan Soylu: (Terör örgütünden ayrılanlar) "Son 4 yılda Emniyet ve Jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur."

Güncel 19.11.2020, 16:15
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Bakan Soylu: 'Terör örgütünden ayrılanların sayısı 842'ye yükseldi'

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur."

"Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür."

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