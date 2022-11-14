Bakan Soylu: 'Taksim'deki terörist yakalanmasa bugün Yunanistan'a kaçıyordu'

Bakan Soylu'nun Açıklamalarından önemli satır başları

”Küçükçekmece'de yakalandı. Terör örgütünün tam bağlantısını da yakaladık".

"Teröristler yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçıyordu" dedi.

“ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz”

"Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir plan açıklandığı apaçık ortada" dedi.