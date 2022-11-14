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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Bakan Soylu: 'Taksim'deki terörist yakalanmasa bugün Yunanistan'a kaçıyordu'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesinde terör saldırısının meydana geldiği alanda açıklamalarda bulundu.
Güncel 14.11.2022, 12:03
Bakan Soylu'nun Açıklamalarından önemli satır başları
”Küçükçekmece'de yakalandı. Terör örgütünün tam bağlantısını da yakaladık".
"Teröristler yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçıyordu" dedi.
“ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz”
"Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir plan açıklandığı apaçık ortada" dedi.