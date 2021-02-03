Son Dakika
Bakan Soylu: 'PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK” paylaşımında bulundu.
Güncel 03.02.2021, 20:32 03.02.2021, 20:33
6
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha. 23. buluşma. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK” dedi.
Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) February 3, 2021
23. buluşma!
PKK ve tüm terör örgütlerini
Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!