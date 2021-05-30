Bakan Soylu'nun kurduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'nın Türk Hava Yolları'ndan (THY) ihale aldığını iddia etti.

"İŞLEMLERİMİZ KAYIT ALTINDA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan haklarındaki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği, yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır" denildi.

"PROVOKATİF BİR GÜNDEM ÇALIŞMASI"

Açıklamada daha önce de şirket hakkında benzer iddiaların olduğu belirtilirken şöyle denildi:

"Kurucumuz Sayın Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığımız daha önce de vaki olmuştur. Sayın Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2014 yılında, FETÖ kaynaklarının servis ettiği, bir muhalefet milletvekilinin de meclise soru önergesiyle getirdiği 'THY Uçaklarının sigorta işlemlerini yaptığı' gibi mesnetsiz, mesnetsiz olduğu kadar sektör işleyişine de aykırı bir iddiaya ne yazık ki konu edilmiş, bu asılsız iddialarla ilgili gerekli açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık. Son günlerde yine aynı kaynaktan beslendiği ve aynı hedefe yöneldiği anlaşılan provokatif bir gündem çalışmasının öznesi haline getirilmeye çalışmakta olduğumuzu üzülerek izliyoruz." (haberler.com)