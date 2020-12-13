Bakan Soylu'nun açıklamaları HDP'lileri çıldırttı, evlat nöbetindeki ailelerden destek geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bütçe görüşmelerinde TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu. Meclis Genel Kurulunda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere konuşan Bakan Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara verenlere göz yummuyoruz. Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz, ihbarcısına, iş birlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir" demişti. Bakan Soylu'ya yaptığı açıklamalardan dolayı bir destek de bir yıldan fazla süredir HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi.