Bakan Soylu, Kumluca'da selin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde helikopterle sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine geldi. Bakan Soylu'yu Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş karşıladı. Ardından selin en etkili olduğu alanlarda esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, vatandaşlara ve esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, “Kumluca ve bir nebze de Finike'de gece saat 12'den sonra şiddetini arttıran ve etkili olan yağmur, maalesef hem tarım alanlarında hem de bulunduğumuz şehir merkezinde etkisini göstermiş, sele sebebiyet vermiştir. Öncelikle hem Kumluca'ya hem Finike'ye ve diğer zarar gören ilçeler de var Antalya'mızda. Her birine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“200 kilogramın üzerinde yağdığı yerler var”

“Yağmurun 200 kilogramın üzerinde yağdığı yerler var” diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yükseklerde 300-350 kilograma vardığı yerler var. Çünkü yükseklerde çok daha yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Çok doğal olarak bu Kumluca'nın Gavur Deresi denilen bölgede taşmaya sebebiyet verdi. Hem seralar etkilendi, tarım alanları, esnaf ve evler etkilendi. Ciddi bir sera hasarı var. İçinde bulunduğumuz çarşının, birçok sokakta esnafın çok ciddi bir hasarı var. Hem yerin altındaki otoparklardaki araçlar çok zarar gördüler, hem de selin sürükleyerek zarar verdiği araçlar var. Dün geceden itibaren hem valimiz hem büyükşehir hem ilçe belediyesi, diğer belediyeler, karayollarımız, DSİ, AFAD ve diğer kurumlar koordinasyonla herkes büyük bir gayret gösterdi.”

Şu ana kadarki bilançoyu açıkladı

Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını aktaran Soylu, “701 personel görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediliyor, henüz başında. 920 iş yeri şimdilik hasar tespiti söz konusu. Tüm bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca ilçesinde 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin, 12 bin 500 dönümünde bir zarar var. Bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler ve Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede” ifadelerini kullandı.

“Yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz”

Bakan Soylu, selde can kaybının yaşanmadığını belirterek, “Şükredeceğimiz tek şey var. O da can kaybıyla karşılaşmadık. Sadece bir kalp krizi hadisesi oldu ama onun sele bağlı olup olmadığı konusundaki değerlendirme elbette ki arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucunda oluşacak. Şu ana kadar 150 gönüllümüz var, 100 jandarma personeli, temizlikte vatandaşlarımıza yardımcı olabilmeleri için. Bu sayıyı 500'e çıkaracağız. Yine belediyenin altındaki otoparkta ciddi derecede araçlar var. En tavanına kadar su dolmuş durumda. Yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz ve bu suyu çekeceğiz. Evlerin asansör boşluklarındaki sular da onlarla çekilecek. İnşallah burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la sabahtan itibaren bilgileri arz ettik. Hem milletvekillerimizi, hem bizleri vatandaşlarımızı yalnız bırakmamızı, hasarı tespit etmemizi ve olay yerinden kendisine bilgi vermemiz konusunda talimatı oldu” dedi.

“Birçok afetle karşı karşıya kaldık, hiçbirisinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız da”

Devlet olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşı yalnız bırakmayacağının altını çizen Soylu, “Vatandaşımız emin olsun, birçok hasar ile karşı karşıya kaldık. Birçok afetle karşı karşıya kaldık, hiçbirisinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız da. Gücümüzün yettiğince devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. Elden gelen bütün yardımı ortaya koyacağız. Afet sonrası karşı karşıya kalmış olduğu bu halin ortadan kaldırılması için elden ne geliyorsa yapılacaktır. Aynısı tarım için de geçerlidir. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla buradadır. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız” şeklinde konuştu.