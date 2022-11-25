Bakan Soylu: 'İlk etapta 27 milyon lira ödenek buraya ulaşmış oldu'

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce Valiliği konferans salonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı afet koordinasyon toplantısı yapıldı.

“Hemen deprem bölgesine geldik

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Depremin olduğu saatten bu saatte kadar 233 artçı deprem meydana geldi. 37'si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. 13 vatandaşımızın tedavilerine hala hastanelerde devam ediliyor. Düzce'de de biri yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hemen deprem bölgesine geldik. Tüm bakanlıklarımızın yöneticileri, sorumluları, hem bakanlık hem AFAD koordinasyonunda yaptığımız işlerde depremde meydana gelen hasarları ve depremde meydana gelen bir takım zararları tespit etmek, bunları bir plan dahilinde onarmak, atılacak adımları belirleyebilmek, vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek maksadıyla burada olduk. Biz de bakanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza periyodik olarak burada nasıl bir durumla karşılaştığımızı, aynı zamanda neler yaptığımızı sürekli olarak aktarmaya çalıştık. Hem Gölyaka merkez hem Düzce hem de depremin etkili olduğu diğer ilçelerimizde hepimiz gerekli temasları, tetkikleri, değerlendirmeleri yaptık. İnsanlarımızı ziyaret ettik, esnaflarımızı ziyaret ettik ve onlardan genel durum hakkında kendi değerlendirmelerini aldık. Biz de atacağımız adımları belirlemeye çalıştık” dedi.

“1999 depreminin etkileriyle karşılaştığımız vatandaşlarımızı görebiliyoruz”

Afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 748 personel ve 812 aracın Düzce'de görev aldığını aktaran Bakan Soylu, “Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkileriyle karşılaştığımız vatandaşlarımızı görebiliyoruz. Bu vesileyle doğal olarak evine girmek istemeyenler oldu. Çocuklar korktular. Bu vesileyle gerek kamu misafirhaneleri, gerek yurtlarımızın tamamı gerekse de kurduğumuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlar attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Bine yakın çadır kuruldu, hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezlerimizin kapalı spor salonları açıldı ve insanlarımız buralarda misafir edildiler. Hem AFAD, hem Kızılay hem belediyemiz 20 bine yakın battaniye dağıttılar. 3 bine yakın yatak, çarşaf, gece kalmalarını temin edecek bütün destekler sağlandı. Şu ana kadar 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Bu esnada Kızılay'ımızla birlikte jandarmadan diyanete kadar, polisten AFAD'a kadar ve gelen belediyelerimizin gıda tırlarına kadar Kızılay'ımız bunları koordine etti. Şu ana kadar 23 bin 265 kişi sabah, öğle, akşam sıcak yemek yedi. Hem çadır alanlarımızın önünde hem de merkezlerde bu hizmetimiz devam etmektedir” diye konuştu.

“90 bin lira eşya, 30 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz”

Depremin 5.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ancak ivmelenmesinin yüksek bir deprem olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bu evlerde büyük sarsıntılara sebep oldu ve burada eşya zararları söz konusu oldu. Ev, iş yeri, araçlardaki zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip bu sabah itibarıyla çalışmalarına başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818'inin tespiti yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 10 milyon lira, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Elbette ki özellikle yapı stokunun yüzde 80'inin iyi bir noktada olması, 1999 depreminden sonra yapılmış olması burada bu karşılaştığımız depremde çok daha büyük bir maliyetle karşılaşmamamızı sağlamıştır. Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eğer eşyalarını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumda ise 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda 30 bin liraya kadar kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Ağır hasarlı binalarda kiracılar varsa bunlara da 15 bin lira kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Özellikle eşya hasarları fazla. Bunun için bir tespit komisyonu oluşturduk. Eşya hasarlarının da tazmini için komisyonun tespiti üzerine zarar ne kadarsa karşılanmış olacak” şeklinde konuştu.

“Devletimizin bütün imkanlarıyla milletimizin emrine amadeyiz”

Vatandaşları bu süreçte hiç yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, “Bunun yanı sıra az hasarlı yapılar var. Sıvası dökülmüş, tuğlası, kaplaması dökülmüş yapılar var. Komisyonun tespitiyle birlikte 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira yardımda bulunacağız. Bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Mal yerine gelir, yerine gelmeyen candır. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu zor durumda bir nebze de olsa biz de onlara destek olabilecek adımları atmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. Diğer yerlerde yaptıklarımızın benzerlerini burada da yapmış olacağız. Allah bizi böyle kazalardan, afetlerden muhafaza etsin. Elbette afet bölgesiyiz. Ormanlarımız çok ama yangınlarımız bizim afetimiz, akarsularımız, ırmaklarımız, nehirlerimiz çok ama sel bizim afetimiz. Bir deprem coğrafyasındayız. Kış bazı yerlerde zor geçiyor, çığ, heyelan, kaya düşmesi bizim afetlerimiz. Bizim görevimiz tedbirlerimizi almak, afetle karşılaştığımız zaman da birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Biz dünyaya da el uzatan bir milletiz. Allah'a hamdolsun, biz hem medeniyetimizi, hem birbirimize olan bağlılığımızı, sadakatimizi, devletimize olan sadakatimizi bırakın azaltmayı veya kaybetmeyi dünyada kaybedenlere inat arttırarak devam ettiriyoruz. Şükürler olsun. Sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla milletimizin emrine amadeyiz” ifadelerini kullandı.