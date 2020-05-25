Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.688
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3082
EURO
7.4186

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir'i telefonla arayarak, bayramını kutladı. Bakan Soylu “Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz. Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir'i telefonla arayarak, bayramını kutladı. Bakan Soylu “Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz. Bayramınızı kutluyorum” dedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:12
2011 Okunma
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

Çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçiriyor. Diğer aileler gibi kısıtlama nedeniyle ramazan bayramını evinde karşılayan ve oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan Aziz Demir'in (16) annesi Güzide Demir, 10 bayramdır oğlunun hasreti çekiyor.

“Oğlum olmadan, bayramlar benim için zehir gibi geçiyor”
Oğlunun fotoğrafını oturduğu koltukta yanına bırakan anne Demir, oğlunun 5 yıldır kayıp olduğunu belirterek, “Oğlum kayıp olduktan 3 yıl sonra beni aradı, üzerine mazot döküldüğünü hasta olduğunu ve ağlayarak gelin beni kurtarın dediğini söyledi. O günden bugüne hiç haber alamadım oğlumdan ve 10 bayramdır kendisini göremedim. Bizim için bayramlar zehir gibi geçti. Dün bayramın ilk günüydü oturdum oğlumun fotoğrafına bakarak ağladım. Ağlarken oğlumu düşünüyordum ve acaba ne yiyor, ne içiyor, ne giyiyor diye ve bayramın ilk günü zehir gibi geçti. Ben oğlumu çok özlemişim çok, keşke şimdi onu göreydim ve keşke şimdi çıkıp eve gelseydi. Beni duyuyor ise, kendine sesleniyorum. Aziz oğlum gel eve, ağabeylerin kardeşlerin seni çok özledi. Aziz gel eve babam benim seni çok özledik” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, aileyi telefonla aradı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, anne Güzide Demir'i telefonla arayarak bayramını kutladı. Bakan Soylu, "Onurlu bir iş yapıyorsunuz ve kendiniz için değil evlatlarınız için yapıyorsunuz. Bu vesile ile eşimde yanımda sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Siz bu ülke için büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun” şeklinde konuştu.
Anne Demir'de, Bakan Soylu'ya telefonla aradığı için teşekkür ederek bayramını kutladı.

Başkan Beyoğlu, ailenin bayramını kutladı
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da görüntülü arayarak ailenin bayramını kutladı ve yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu her zaman ailelerin yanında olduklarını ve sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Son Güncelleme: 25.05.2020 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Arıcılar bayram mesaisinde
Arıcılar bayram mesaisinde
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Askere moral verdiler...
Askere moral verdiler...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
BAYRAM GELENEKLERİ...
BAYRAM GELENEKLERİ...
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim