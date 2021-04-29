Bakan Soylu'dan tam kapanmaya ilişkin açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Konuşmasından önemli satır başları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Tam kapanmada alkol yasağı) Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiç bir farkı yok. Kurallar aynı."

“(Tam kapanmada kimler muaf olacak?) Çalışma zorunluğu olanlar e-başvuruyla izin alabilecektir.”

“Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.”

“(Kripto para vurgunu soruşturması) Şuana kadar aranan 82 yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi yakalandı.

“(Thodex ilgili) 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor”

“(Thodex ilgili) “108 milyon dolar portföy söz konusu”

“Türkiye içerisindeki terörist sayısı 282'dir. (Murat Karayılan hakkında) Mağaradan dışarıdan çıkamıyor. Sporu mağarasında yapıyor.”

“Yaralı geçirilen Fırat Şişman 15-16 gündür elimizde. Çok önemli bilgiler verdi. Kritik bilgiler verdi.”

“(Gri pasaportlarla ilgili soruşturma) 19 ilde, 27 Belediyeye şuanda 13 müfettişimiz görevlendirdik”

"Kades'i bugüne kadar 2 milyon 200 bin insan indirmiş durumda"

“İstanbul Sözleşmesinden yürürlükteyken 39 kadın hayatını kaybetti. İstanbul Sözleşmesini feshedildikten sonra 28 kadın hayatını kaybetti”