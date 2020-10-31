Son Dakika
Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir” dedi.
Güncel 31.10.2020, 17:24
7
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.”
14°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3