Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: “Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şafak vakti Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutacağız' operasyonunu yönetti. Valilik bahçesinde operasyonun startını veren Bakan Soylu, operasyon sonrası basın açıklaması düzenledi.

Bakan Soylu, “Bugün Şanlıurfa'da 27'ncisini yaptığımız kökünü kurutma operasyonunu gerçekleştirdik. Sabah saat 05.30 - 06.00 civarında 2 bin 752 İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyona yaklaşık 600 ekip, bir insansız hava aracı (İHA), bir helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere jandarma ve polis özel harekat unsurlarımız da dahil bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda 197 hedefimiz vardı. Yaklaşık 4 aydır planlı projeli olarak takip edilen bir operasyondu ve bu 197 hedefin şu ana kadar 182'si gözaltına alındı.

Buradaki temel hedefimiz, Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan, hem bunların satışlarını yapan torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmek. Bu konuda gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarma teşkilatımız büyük bir gayretle çalışmaktadır. Savcılarımızla hakimlerimizle de bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu kökünü kurutma operasyonlarının neticesinde bütün dünyanın neredeyse Avrupa'nın tamamının teslim olduğu bu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içerisinde mahkum edeceğiz. Bu konudaki gayretimiz mücadelemiz devam etmektedir. Şanlıurfa'da 3'üncü kökünü kurutma operasyonumuz ve burada bu operasyonlara daha da devam edeceğiz. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. Devletin buradaki hem ciddiyetini hem mücadele gücünü ve azmini hem kararlılığını hem de sonuç alma anlayışını buradaki bu musibeti gençlerimize ulaştırmak, insanlarımıza ulaştırmak ve buradan huzur ve sükuneti ortadan kaldırabilmek için çaba sarf edenlere kökünü kurutarak gününü göstereceğiz. Bugün bir başka operasyon haberini vermeden önce öncelikle hem Şanlıurfa Valimize, Emniyet Genel Müdürümüze, İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza, narkotik başkanımıza ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımıza hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum çünkü bu operasyonların her biri ilmek ilmek, bazen aylarca süren, aylarca takip gerektiren operasyonlar ve bu operasyonların anlamı da şudur, kamuoyumuza şunu söylemek isterim, anlık operasyonlarla yakaladığımız torbacısından organizatörlerine kadar var ancak bu operasyonlar planlı operasyonlar olduğu için tutuklama oranları yüksek. Dünya ölçeğinde de Türkiye ölçeğinde de tutuklama oranları yüksek operasyonlardır. Buradaki temel amaç buradaki arzın hattını kesmektir. Bu arzın hattını kesmek için de bu mücadelemiz devam edecek. Bugün bu Şanlıurfa'ya yönelik bir operasyondu” dedi.

Sahte alkol üretenlere yönelik 'Zincir-2 Operasyonu' başlatıldı

Türkiye'de 8 ilde bu sabah Zincir-2 Operasyonu'nun da başladığını belirten Bakan Soylu, “Bugün yine Türkiye'de Emniyet Genel Müdürümüzün Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının yaptığı bir başka operasyon var, bu da Zincir-2, Zincir-1 operasyonunu 15 Eylül'de yapmıştık. Bu Zincir-2 operasyonu da özellikle kaçak sahte alkol ile alkollü içkilerin üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan zincirin deşifre edilmesi amacıyla ikincisi gerçekleştirilen operasyondu. Yaklaşık 8 ilde faaliyet gösteren bu alanda 12 suç grubu deşifre edilmiştir. Bunlar hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden koşullar altında ürettikleri dezenfektan veya yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi birtakım yöntemlere başvuranlar. Yine çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları, özellikle sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etilalkol ve aromaları kargo yoluyla talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları yönünde yapılan tespitler üzerinden gerçekleştirilen operasyonda bugün itibariyle Ankara, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere 8 ilde, 590 adreste, 217 şüphelinin gözaltına alınması planlanmaktaydı. Şu ana kadar yaklaşık 176 şüpheli gözaltına alınmıştır. Hala operasyon devam etmektedir ve bu operasyonla da özellikle yeni yıl öncesi maalesef bu sahte içkiyi piyasaya sürerek hem milletimizin sağlığıyla oynamaya çalışanlara hem haksız bir kazanç elde etmeye çalışanlara hem dolandırıcılık yapanlara hem sahtecilik yapanlara gerekli cezayı vermek için bu operasyon da yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Başkanlığımızda ve diğer illerdeki savcılıkla birlikte yürütülen bir operasyon. Bu vesileyle Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi alanda olursa olsun suç ve suçluyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Elbette ki suç ve suçu kendine yöntem edinenler, onlar kendilerine yeni yöntemler bulmaya çalışacaklar, biz de onlara yönelik onların alanlarını, daraltacağız, suçu tespit edeceğiz suçluyu tespit edeceğiz ve adalete teslim edileceğiz, görevimiz budur. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güven içerisinde olabilmesi için bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Milletimiz bize itimat etsin. Gerek uyuşturucuyla mücadelede, gerekse bugün yaptığımız Zincir-2 operasyonu gibi operasyonlarla hiç aralıksız suç ve suçluya nefes aldırmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da eşlik etti.