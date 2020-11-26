Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar:

- Yurtiçi terörist sayısı şu anda 320'ye düşmüştür”

- FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir.”

- 2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir

- 911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı.