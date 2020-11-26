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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanı Soylu, “FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir.” dedi.
Güncel 26.11.2020, 11:21 26.11.2020, 11:22
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar:
- Yurtiçi terörist sayısı şu anda 320'ye düşmüştür”
- FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir.”
- 2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir
- 911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı.