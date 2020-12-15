Bakan Soylu'dan müjdeli haber!

Polis teşkilatının 15 Temmuz'dan sonra personel sayısının yetersizliğinden 12 saat çalışıp 12 saat dinlendiğini belirten Soylu, "Vatanını, devletini ve milletini seven, hain FETÖ'ye karşı yıllarca büyük bir mücadele içinde olmuş arkadaşlarımız, hangi birimde olurlarsa olsunlar bir tercih ortaya konularak özellikle terör gibi önemli birimlere nakledildiler. Böylece diğer birimlerde ciddi boşluklarımız söz konusu oldu. Bunu da vatandaşlarımıza hissettirmemeye çalıştık." diye konuştu.

Bu dönem içerisinde polis teşkilatının mesai saatleri konusunda serzenişte bulunmadan çalıştığını ifade eden Soylu, daha sonra çalışma periyodunu, ilk önce 12/24, birçok ilde hem 12/36 hem de 8/24 olarak oluşturduklarını söyledi. Polislere evlilik yıl dönümünde bir günlük izin verdiklerini hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar 42 bin 221 polisimiz evlilik yıl dönümü iznini kullandı. Bundan en çok mutlu olan biziz. Memleketi için şehadeti göze alan, büyük fedakarlık yapan polisimize her şey helaldir." ifadelerini kullandı.

"Spor olimpiyatı yapacağız"

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğine ve orada da bazı düzenlemeler yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkartmaktır. Bir iddiayı ortaya koyduk. 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım. Türkiye'de portföy yönetimi konusunda polis sandığı örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu."

Gelecek yıl bir sürprizleri olduğunu belirten Soylu, "Jandarma, sahil güvenlik, polis teşkilatımız ve İçişleri Bakanlığı teşkilatımız güzel bir spor olimpiyatı yapacağız. Hazırlıklar yapılıyor. Bunun da bir sosyal etkinlik ve heyecan oluşturacağına inanıyorum." dedi.