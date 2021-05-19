Bakan Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması: Şoktayım

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları Türkiyde mafya, medya ve siyaset üçgeninde neler yaşandığını ortaya koydu.

Bugün sosyal medya hesabından iktidar yanlısı yazı ve yayınlarıyla bilinen gazeteci Hadi Özışık'la görüşme yaptığı videoyu paylaşan Peker, Hadi Özışık'ın Soylu hakkında söylediklerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

'Arabuluculuk" iddiasını yalanlayan Soylu, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıkladı.

Bakan, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayınladığı son videoları izlediğini ve büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Soylu, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, "Yıllardır birlikte teşrikimesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım" dedi.

"ÖZIŞIK İLE GÖRÜŞMEDİM!"

Sedat Peker ile hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı, SuperHaber'e yaptığı açıklamada, kendisiyle gerçekleştirildiği öne sürülen "arabuluculuk" ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı.

Soylu iddiaya ilişkin, "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı" ifadelerini kullandı.

Kendisine bir kumpas kurulduğunu ileri süren Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti;

"Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgâh kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

"KEŞKE BUGÜNLERİ GÖRMESEYDİM"

Yaşananlar nedeniyle oldukça üzgün olan Soylu, "PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim" sözleriyle bitirdi.