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Bakan Soylu'dan destek kampanyası açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında açıklama yaptı ve "Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu" dedi.

Güncel 21.08.2021, 13:16
Bakan Soylu'dan destek kampanyası açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve  sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL  oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">6️⃣4️⃣7️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ vatandaşımız<a href="https://twitter.com/hashtag/BenDeVar%C4%B1m?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BenDeVarım</a> diyerek<br>AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.<br><br>Toplam destek miktarı 7. gününde<br>2️⃣6️⃣0️⃣.9️⃣3️⃣0️⃣.7️⃣1️⃣6️⃣₺ oldu.<br><br>Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz...<br><br>Bu Millet, Büyük Millet... <a href="https://t.co/SlL93EYHUF">pic.twitter.com/SlL93EYHUF</a></p>&mdash; Süleyman Soylu (@suleymansoylu) <a href="https://twitter.com/suleymansoylu/status/1428990850982363141?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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