Bakan Soylu'dan destek kampanyası açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">6️⃣4️⃣7️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ vatandaşımız<a href="https://twitter.com/hashtag/BenDeVar%C4%B1m?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BenDeVarım</a> diyerek<br>AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.<br><br>Toplam destek miktarı 7. gününde<br>2️⃣6️⃣0️⃣.9️⃣3️⃣0️⃣.7️⃣1️⃣6️⃣₺ oldu.<br><br>Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz...<br><br>Bu Millet, Büyük Millet... <a href="https://t.co/SlL93EYHUF">pic.twitter.com/SlL93EYHUF</a></p>— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) <a href="https://twitter.com/suleymansoylu/status/1428990850982363141?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>