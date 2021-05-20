Bakan Soylu, 'Çökeceklerdi' demişti! Köfteci Yusuf kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TRT Haber canlı yayınında Sedat Peker'in videolarıyla ilgili değerlendirme yaparken bakanlığı döneminde yapılan 'mafya operasyonları'nı anlattı.

“Organize suç örgütleri gayri nizami harbin aparatıdır” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Coğrafyamızdaki ve dünyadaki en büyük mafyaları Türkiye'nin üzerine saldılar. Kılıçdaroğlu eğer FETÖ'cülerin ağzına bakmaz da devletin bilgilerine müracaat ederse bu bilgileri veririm. Balkanların en büyük mafyası Türkiye'deydi, yakaladık.

Dava dilekçelerinde ifade ettim bir takım muamma işler var. Savcı beni çağıracak. Biz namusumuzu bu işte kazanmadık. İftiraların yalanların, birtakım operasyonları karşısında kalabilirsiniz. Allah iftiradan korusun. Tekrar söylüyorum hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi yapılanmalardır. Bunları silip süpürmek bizim namusumuzdur. Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım, hepsi var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama operasyona çeviren benim.”

Bakan Soylu'nun "Köfteci Yusuf operasyonu"ndan bahsetmesinin ardından, konu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Soylu'nun açıklamalarının bu bölümü "Köfteci Yusuf" başlığıyla, birinci sıradaki 'Sedat Peker' başlığının ardından Twitter'ın en çok konuşulanları arasında ikinci sırada yer aldı. ‘Köfteci Yusuf’, Google Trendler’de ise 1 numaraya yükseldi.

KÖFTECİ YUSUF (YUSUF AKKAŞ) KİMDİR?

‘Köfteci Yusuf’ olarak bilinen Yusuf Akkaş, Bursa'nın Kızılhisar Köyü'nde doğdu. Kızılhisar Köyü'nde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başladı. İlk dükkanını 1996 yılında İznik'te açtı.

1998 yılında ise 600 kişi kapasiteli Köfteci Yusuf'un temellerini İznik'te attı. Kısa süre sonra ikinci şubesini Orhangazi'de, üçüncü şubesini de Yalova yolunda açtı.

İşletmenin; Bursa’da 33, İstanbul’da 53, Ankara’da 11, İzmir’de 16, Balıkesir ve Samsun’da 7 Aydın'a 4, Antalya'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Yalova, Kocaeli ve Muğla'da 3, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de 1’er tane olmak üzere toplam 181 noktada şubesi bulunuyor.

Yusuf Akkaş, güncel olarak yüzde 100’lük pay oranıyla (30 milyon TL), işletmenin sahibi olarak biliniyor.