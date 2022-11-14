Bakan Soylu açıkladı! Teröristi de öldüreceklerdi... 'Ya kanala atın, ya da kattan atın'

Operasyona ilişkin detayları anlatan Bakan Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kattan atın, ya kanala atın diye bir talimat var net şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp, tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir amaç ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz gece hep birlikte bu meselenin üstünün örtülmesini ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayını engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasıdır. Siz 200 engellersiniz 1 tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Elbette biz burada millet olarak birlik beraberlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Türkiye etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Kimsenin etrafında Kobani yok, Mümbiç yok. Kimsenin etrafında Kamışlı gibi birçok terör örgütünü fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizimi sınırımızda. Biz neyle karşı karşıya olduğumu bildiğimiz için bugün sınırlar dışında binlerce kahramanız fedai can etmek pahasına terörle mücadele ediyor. Biz oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerden biri terörün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmek. Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Son iki saldırının talimatının birinin Mümbiç'ten, birinin Kobani'den geldiği açık net ortadadır. Karşımızdaki şer cephesini, terörist destekçilerini net şekilde biliyoruz. Milletimizle el birliğiyle bunu hep birlikte aşacağız" açıklamalarında bulundu.