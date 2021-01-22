Bakan Soylu: 2021'i afet eğitim yılı olarak belirledik

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Afete daha hazır hale gelen bir tabloyu birlikte gerçekleştirmiş olacağız"

"2020 yılı afet bölgesi olan Türkiye'de birçok acı yaşatmasına rağmen birçok tecrübeyi de beraberinde getirdi"

"Polis teşkilatından çok destek görüyoruz"

"2021'i afet eğitim yılı olarak belirledik"

"Türkiye'de 900'e yakın afet toplantısı yaptık"