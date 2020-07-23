Bakan Selçuk’tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Davaya müdahil olacağız

Selçuk, bakanlık olarak sürece müdahil olacaklarını belirterek şunları söyledi;

*Geçtiğimiz gün Pınar Gültekin’i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceğe dair birçok hayali, birçok umudu vardır. Kederli ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum.

*Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız.

*Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz.

*Emine Bulut davasına müdahil olduk. Yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Pınar Gültekin davasını da yakından takip edeceğiz.