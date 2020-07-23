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Bakan Selçuk’tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Davaya müdahil olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili olarak, "Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız" dedi.
Güncel 23.07.2020, 20:28
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Selçuk, bakanlık olarak sürece müdahil olacaklarını belirterek şunları söyledi;
*Geçtiğimiz gün Pınar Gültekin’i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceğe dair birçok hayali, birçok umudu vardır. Kederli ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum.
*Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız.
*Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz.
*Emine Bulut davasına müdahil olduk. Yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Pınar Gültekin davasını da yakından takip edeceğiz.
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