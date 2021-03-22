Bakan Selçuk'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, ‘İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez” ifadelerini kullandı.