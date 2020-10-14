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Bakan Selçuk: ‘Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddet mağduru vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek için 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve 347 Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) ‘Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları’ oluşturduklarını söyledi.

Güncel 14.10.2020, 10:31
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Bakan Selçuk: ‘Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturduk
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